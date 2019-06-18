شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: إيقاف إصدار تأشيرات العمرة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)
أصدرت وزارة الحج والعمرة تعليماتها لمؤسسات العمرة بإيقاف إصدار التأشيرات.
ونبهت الوزارة في تعميم للمؤسسات إلى أنه سيتم إيقاف النظام الآلي للعمرة لإصدار التأشيرات ابتداء من يوم الاثنين الموافق 1440/10/14، مؤكدة أن آخر يوم للسماح بدخول المعتمرين الصادرة لهم تأشيرات قبل هذا التاريخ هو الثلاثاء الموافق 1440/10/29.
وأعربت الوزارة عن أملها من الجميع الالتزام ومراعاة متابعة المعتمرين القادمين خلال هذه الفترة، وسرعة العمل على مغادرتهم فور انتهاء البرنامج.
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