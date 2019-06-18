شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: 9 أشهر مُهلة لتقديم طلبات تملك الأراضي المُخصصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب قرارات التوزيع الذين قاموا بإحياء الأراضي المُخصصة لهم وفق النسب النظامية إلى تقديم طلبات تملكها، مُشددة على أنه سيتم إلغاء التخصيص في حال عدم تقديم طلب التملك، وذلك فقاً لقراري مجلس الوزراء رقم (285 و415).

وأوضح وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، أن التقديم مُتاح عبر فروع ومكاتب ووحدات الوزارة بالمناطق والمحافظات والمراكز، مشيراً إلى أن آخر موعد لذلك سيكون 1441/6/16.