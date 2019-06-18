شكرا لقرائتكم خبر عن صحة بيشة.. السعي لتحقيق رؤية 2030 بخدمات نوعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة)

سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وانطلاقاً من أهداف البرنامج الوطني للتحول 2020 شرعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة في السير نحو تحقيق أهداف التحول بخطوات بدأت منذ مطلع يوليو 2018، وارتكزت على استثمار رأس المال البشري وتحسين مستوى جودة الخدمات الصحية بالمنطقة وتطويرها وتسهيل الحصول عليها. وانطلقت الصحة في بيشة نحو تحقيق أهداف التحول بإطلاق عدد من المبادرات وتنفيذ أكثر من 100 برنامج تدريبي وورش عمل مكثفة، إضافة إلى إجراء عدد من الدراسات العلمية لواقع الخدمات حينها وطرق تحسينها وتطويرها وتدشين عدد من الخدمات الصحية التي ساهمت في تحسين خدمات الصحة ورفع معدل رضا المرضى عنها.

واشتملت خطوات صحة بيشة التي انطلقت من خلالها نحو تحقيق أهداف التحول على:

أولاً: تنفيذ «17» مبادرة وخطة عمل لتحسين جودة الخدمات الصحية:-

1- إقامة 8 ورش تدريبية لشرح مؤشرات الأداء وتحسينها.

2- دراسة وضع القوى العاملة وإعادة توزيعها حسب المعايير الوظيفية المعتمدة.

3- دعم البرامج التدريبية الصحية والإدارية من خلال اعتماد تنفيذ برنامج تدريبي.

4- عقد اتفاقية شراكة مع جامعة بيشة لإنشاء مركز للشؤون الأكاديمية والتدريب.

5- عقد اتفاقية شراكة مع جامعة بيشة لتنفيذ البرامج التدريبية والاستفادة من الكفاءات الاستشارية في مستشفيات المنطقة.

6- دراسة نسب الإحالات الطبية وأسبابها بهدف خفض معدلاتها.

7- افتتاح عيادات تخصصية للأمراض المزمنة.

8- خفض نسبة مراجعي الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله بنسبة 55%.

9- رفع رضا المستفيدين من المركز الصحي المناوب.

10- إطلاق مبادرة الالتزام بالزي الرسمي.

11- رفع معدل رضا الموظفين.

12- رفع معدل رضا المستفيدين.

13- تنفيذ 11 ورشة عمل تدريبية لتعريف العاملين ببرنامج قياس رضى المرضى وطرق وضع خطط تحسين الخدمات لرفع معدل الرضا.

14- تفعيل مبادرة الواقع الافتراضي بالمراكز الصحية.

15- مبادرة الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية.

16- حصول 4 مراكز صحية على اعتماد المجلس السعودي للمنشآت الصحية «سباهي».

17- التعاقد مع «39» طبيبا ضمن نظام الطبيب الزائر.

18- تنفيذ 105 برامج تدريبية.

19- تفعيل مبادرة «اعرف طبيبك».

20- تنفيذ 13 برنامجا تدريبيا احترافيا وهي:

• برنامج تكوين لإعداد القيادات الصحية بواقع 140 ساعة بالتعاون مع جامعة بيشة.

• إدارة المشاريع الاحترافية PMP، معتمد من PMI بعدد 35 ساعة تدريبية.

• برنامج أداء الصحة معتمد من هيئة التخصصات الصحية بعدد 11 ساعة تعليم مهني مستمر.

• الشهادة الاحترافية لبطاقة الأداء المتوازن BSP معتمد من BSI بعدد 35 ساعة تدريبية.

• برنامج المدير المعتمد للجودة /‏ والتميز المؤسسي.

Certified Manager of Quality/‏Organizational Excellence معتمد من (الجمعية الأمريكية لضبط الجودة American Society for Quality (ASQ

• برنامج مهارات التنمية البشرية والتواصل الفعال والقيادة.

• الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.

• برنامج اعتماد «ماجنت» أحد أشهر برامج الاعتماد التمريضي على مستوى العالم.

• التميز في خدمة العملاء معتمد من الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة بواقع 18 ساعة تدريبية.

• حركات النقل والصرف والاستلام على نظام موارد ERP.

• إدارة المخاطر الاحترافية RMP.

• إدارة المشاريع الهندسية (فيديك).

• الأوشا.

ثانياً: افتتاح وتشغيل أكثر من 23 مشروعا صحيا وهي:

1- مستودع مستشفى النقاهة والصحة النفسية.

2- مستودع مستشفى البشائر العام.

3- مستودع مستشفى سبت العلايا العام.

4- المركز الصحي المناوب بقطاع المدينة الصحي.

5- تطوير قسم الطوارئ بمستشفى البشائر العام.

6- تنفيذ أعمال العزل لأسقف مستشفى تبالة.

7- تطوير مركز تدريب المهارات الصحية

8- افتتاح سكن الممرضات بمستشفى ترج.

9- استحداث وتشغيل خدمة الأشعة المقطعية بمستشفى تثليث.

10- تفعيل خدمة إفادة الإلكترونية بمستشفيات المنطقة.

11- تفعيل خدمة إصدار أوامر إركاب المرضى في مستشفيات تثليث وسبت العلايا والبشائر.

12- استحداث وتشغيل وحدة المناظير بمستشفى سبت العلايا.

13- استحداث وتشغيل قسم الطوارئ بمستشفى النقاهة والصحة النفسية.

14- افتتاح مركز طب الأسنان التخصصي الجديد.

15- استحداث وتشغيل قسم الإدمان بمستشفى النقاهة والصحة النفسية.

16- تطوير بيئة العمل بمركز الأعمال الخاص بخدمات المرضى بمستشفى الملك عبدالله.

17- تطوير بيئة العمل بالقسم الإداري بمستشفى الملك عبدالله.

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18- افتتاح 7 عيادات لمكافحة التدخين.

19- افتتاح عيادة لمكافحة التدخين بالسجن العام بمحافظة بيشة ضمن تفعيل مبادرة «سجون بلا تدخين».

20- استحداث قسم الطب المنزلي بمستشفى تثليث.

21- استحداث قسم الطب المنزلي بمستشفى ترج.

22- استحداث قسم الطب المنزلي بمستشفى الصحة النفسية.

23- تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة.

24- حصول مركز التدريب والمهارات الفنية بصحة بيشة على الاعتماد من جمعية القلب الأمريكية لبرنامج دعم الحياة المتقدم للبالغين (ACLS).

25- تدشين مكتب خدمات التعاون الصحي مع مستشفى الملك فيصل التخصصي.

ثالثاً: رفع معدل مؤشر الأداء العام لصحة بيشة لمستوى 91% بنسبة تحسن 22%.

رابعاً: رفع معدل رضا المستفيدين من الخدمات الصحية لمستوى 75.5 % بنسبة تحسن 23% عن الربع الأول لعام 2018 الذي بلغ 52.4%، ويتم قياس رضا المستفيدين من خلال شركة متعاقدة مع وزارة الصحة.

أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية لصحة بيشة 2019

استكمالاً لجهودها، أولت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة خطتها الإستراتيجية لعام 2019 اهتماماً كبيراً راعت فيه حاجة المنطقة للخدمات الصحية وتحسين جودتها مستكملةً ما بدأته من جهود خلال عام 2018 ساهمت في رسم خارطة الصحة في بيشة بناءً على ما أجرته من دراسات وخطوات سابقة نحو برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، وركزت في خطتها الإستراتيجية لعام 2019 على 3 محاور رئيسية اشتملت على:

1- تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.

2- تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

3- تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

تسهيل الحصول على الخدمات الصحية:

- تشغيل مستشفى الولادة والأطفال، «تم جزئياً».

- تشغيل مستشفى سبت العلايا.

- التوسع في الجراحات المتخصصة بمستشفى الملك عبدالله.

- استحداث مركز للعيون بمستشفى الملك عبدالله.

- طب الأشعة الاتصالي بين مستشفى الملك عبدالله ومستشفى الولادة والأطفال.

- تفعيل إصدار تقارير الأشعة عن بعد مع مستشفى متقدم.

- تشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى الملك عبدالله «تم».

- تشغيل قسم الطب النووي بمستشفى الملك عبدالله.

- حملة توعية وتعريف بالبرامج والتطبيقات الصحية المتعمدة لدى الوزارة «تم».

تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية:

- تفعيل دور القطاع الخاص في برامج صحة الأم ورعاية الحوامل حسب برامج الوزارة.

- زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.

- تدريب المرافقين لمرضى الطب المنزلي على رعاية الحالات.

- التوسع في الدراسات العليا «تم جزئياً بافتتاح برنامج الماجستير بتخصص إدارة الخدمات الصحية».

- تخفيض مدة الانتظار في العيادات الخارجية بالمستشفيات.

- خفض نسبة الإحالة خارج المنطقة.

- زيادة الاستثمار في الموارد الذاتية.

- زيادة القوى العاملة الفنية.

- تحسين خدمات الطوارئ في المستشفيات.

- التوسع في خدمات العناية المركزة.

- نقل تجربة المركز المناوب بقطاع المدينة إلى القطاعات الأخرى «تم افتتاح مركزي مناوبة إضافية – مركز بني عمرو – مركز الأمواه».

- دعم مبادرة عيادات الأمراض المزمنة التخصصية

- رفع مستوى معايير السلامة ESR.

-رفع مستوى رضا المرضى «تم ارتفاع معدل الرضا إلى 75.5% خلال الربع الأول من عام 2019».

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية:

- برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي.

- تفعيل الشراكة مع الجهات ذات الاختصاص بصحة البيئة.

- الشراكة مع مجموعات المشاة؛ مشاة بيشة – مشاة بالقرن لتفعيل النشاط البدني برعاية وزارة الصحة «تم تفعيل النشاط بمحافظة بيشة ومحافظة تثليث ومحافظة بالقرن».

وفي حصاد التميز حققت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة من خلال منشآتها العديد من مراكز التميز والأولوية على مستوى منشآت وزارة الصحة وجاء هذا التميز من خلال:

1- حصول صحة بيشة على الترتيب الثالث خلال الربع الأول لعام 2019 في معدل رضا المرضى ومرافقيهم على مستوى منشآت وزارة الصحة.

2- حصول أقسام العيادات الخارجية التابعة لصحة بيشة على الترتيب الرابع خلال الربع الأول لعام 2019 في معدل رضا المرضى ومرافقيهم على مستوى منشآت وزارة الصحة.

3- حصول أقسام الطوارئ التابعة لصحة بيشة على الترتيب الخامس خلال الربع الأول لعام 2019 في معدل رضا المرضى ومرافقيهم على مستوى منشآت وزارة الصحة.

4- حصول المراكز الصحية التابعة لصحة بيشة على الترتيب الثالث خلال الربع الأول لعام 2019 في معدل رضا المرضى ومرافقيهم على مستوى منشآت وزارة الصحة.

5- حصول مركز السكري والغدد الصماء التابع لصحة بيشة على الترتيب السابع خلال الربع الأول لعام 2019 في معدل رضا المرضى ومرافقيهم على مستوى منشآت وزارة الصحة.

6- حصول مركز الأمير سلطان بن محمد لأمراض الكلى التابع لصحة بيشة على الترتيب السادس خلال الربع الأول لعام 2019 في معدل رضا المرضى ومرافقيهم على مستوى منشآت وزارة الصحة.

7- حصول بنك الدم بمستشفى الملك عبدالله التابع لصحة بيشة على الترتيب الثالث خلال الربع الأول لعام 2019 في معدل رضا المرضى ومرافقيهم على مستوى منشآت وزارة الصحة.

8- حصول إدارة التموين الطبي بصحة بيشة على التميز ضمن أفضل ثماني إدارات إمداد وتموين طبي على مستوى وزارة الصحة.

9- حصول مركز صحي مخطط 2 على المركز الثالث على مستوى الوزارة في جائزة التميز لمبادرة المراكز المتميزة فئة «أفضل مركز».

10- حصول مستشفى الملك عبدالله ببيشة على المركز الرابع في الإصدار الأول لبطاقة الأداء المتوازن للمستشفيات عن الربع الرابع لعام 2018 بنسبة 80٪ (نطاق أخضر) على مستوى المملكة فئة المستشفيات العامة المرجعية اكثر من 300 سرير.

11- حصول المراكز الصحية التابعة لصحة بيشة على الترتيب الثاني خلال العام 2018 في معدل رضا المرضى ومرافقيهم على مستوى منشآت وزارة الصحة.