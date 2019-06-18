شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل والتنمية الاجتماعية»: التسجيل بمراكز الرعاية النهارية الأهلية حتى 6 ذي القعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، دعوتها للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة للتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية، حيث أعلنت في وقت سابق فتح باب التسجيل الإلكتروني عن طريق بوابة الوزارة للفصل الدراسي الأول https://eservices.mlsd.gov.sa.

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وبينت الوزارة أن التسجيل سيمتد حتى السادس من شهر ذي القعدة خلال العام الحالي، وتحرص -بالتعاون مع وزارة التعليم- على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقهم في التعليم وتمكينهم من المشاركة الفعالة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها، عن طريق تنمية قدراتهم ومواهبهم للوصول بها إلى أقصى مدى عن طريق برامج الدمج المجتمعي.

وأعلنت الوزارة أنه لا يمكن للمستفيدين الاعتماد كلياً على مراكز الرعاية النهارية لتسجيلهم، أو على ما بحوزتهم من إشعارات للقبول تعود للعام الماضي، كما أوضحت الوزارة أنه يمكن استثناء بعض المستفيدين ممن لم يحصلوا على القبول في المراكز التابعة لوزارة التعليم نتيجة لارتفاع درجة الذكاء لديهم بشرط إرفاق مايثبت عدم استحقاقه من الخدمات المقدمة في وزاره التعليم.

يشار إلى أنه منذ فتح باب التسجيل اتضح أن 5892 مستفيداً ممن تنطبق عليهم الشروط لم يتقدموا حتى الآن للتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية، وذلك بحسب ما أظهرته قوائم البيانات والوزارة على تواصل دائم مع المستفيدين لتسهيل تسجيلهم في الخدمة.