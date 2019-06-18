محمد بن مسعود - الدمام - بنظام اللوكم.. في قسمي الولادة والمختبر أعلن مستشفى الأفلاج العام، حاجته لأطباء استشاريين وأخصائيين وفنيين في قسمي الولادة والمختبر. وقال مستشفى الأفلاج العام، عبر موقعه على الإنترنت، إن المستشفى في حاجة إلى استشاريين وأخصائيين لقسم الولادة، وأخصائيين غير أطباء وفنيين لقسم المختبر بنظام اللوكم، بشرط وجود خبرة لا تقل عن أربع سنوات، وأن لا يكون منقطعًا عن العمل أكثر من ستة أشهر. ودعا الراغبين بالتواصل والاستفسارات عبر الإيميل: [email protected]، أو عبر الاتصال على جوال "0565522503". مستشفى الأفلاج يعلن حاجته لاستشاريين وأخصائيين وفنيين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18 أعلن مستشفى الأفلاج العام، حاجته لأطباء استشاريين وأخصائيين وفنيين في قسمي الولادة والمختبر. وقال مستشفى الأفلاج العام، عبر موقعه على الإنترنت، إن المستشفى في حاجة إلى استشاريين وأخصائيين لقسم الولادة، وأخصائيين غير أطباء وفنيين لقسم المختبر بنظام اللوكم، بشرط وجود خبرة لا تقل عن أربع سنوات، وأن لا يكون منقطعًا عن العمل أكثر من ستة أشهر. ودعا الراغبين بالتواصل والاستفسارات عبر الإيميل: [email protected]، أو عبر الاتصال على جوال "0565522503". Advertisements 18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 06:08 PM بنظام اللوكم.. في قسمي الولادة والمختبر بنظام اللوكم.. في قسمي الولادة والمختبر أعلن مستشفى الأفلاج العام، حاجته لأطباء استشاريين وأخصائيين وفنيين في قسمي الولادة والمختبر. وقال مستشفى الأفلاج العام، عبر موقعه على الإنترنت، إن المستشفى في حاجة إلى استشاريين وأخصائيين لقسم الولادة، وأخصائيين غير أطباء وفنيين لقسم المختبر بنظام اللوكم، بشرط وجود خبرة لا تقل عن أربع سنوات، وأن لا يكون منقطعًا عن العمل أكثر من ستة أشهر. ودعا الراغبين بالتواصل والاستفسارات عبر الإيميل: [email protected]، أو عبر الاتصال على جوال "0565522503". ، مستشفى الأفلاج يعلن حاجته لاستشاريين وأخصائيين وفنيين ،

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