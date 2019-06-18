، سفارة المملكة تؤكد سلامة جميع المواطنين السعوديين بعد زلزال اليابان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أهابت بالجميع التقيد بتعليمات الكوارث والتواصل معها في حال الطوارئ

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان إنها تتابع الزلزال في محافظة نييغاتا (6.8 درجات)، والتحذير من موجة تسونامي اليوم الثلاثاء، مؤكدة سلامة جميع المواطنين السعوديين.

وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات الكوارث لدى السلطات المحلية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون السعوديين: 09055833862، 0335895242، متمنية السلامة للجميع.

وكانت السلطات اليابانية، أطلقت اليوم الثلاثاء، تحذيراً من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال غربي البلاد.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً، وقع قبالة ساحل اليابان اليوم على بعد 85 كيلومتراً شمال شرقي جزيرة هونشو.

ولم ترد تقارير فورية عن أضرار أو خسائر بشرية. لكن وكالة رصد الزلازل اليابانية أصدرت تحذيرًا من أمواج مد بحري عاتية بارتفاع يتراوح بين متر ومترين على طول الساحل الشمالي الغربي للجزيرة الرئيسية بالبلاد.