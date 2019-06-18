السعودية اليوم / ورشة عمل للربط الالكتروني وتسهيل الاجراءات بين شركة الكهرباء وأمانة الشرقية



الدمام 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل خاصة عن إجراءات الربط مع شركة الكهرباء، بحضور وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي.

وأوضح المهندس بخرجي أهمية هذه الورش والتي تعتبر جزء من عدة ورش يتم تنظيمها وتحظى بدعم واهتمام كبيرين من قبل المسؤولين والقيادات، وبالتالي يتوجب على المكاتب الهندسية والاستشارية وجميع من له علاقة بهذا الموضوع في الحرص على الإستفادة منها في سبيل تقديم أفضل الخدمات التي يستحقها المستفيد.

وبدأت الورشة بعرض قدمه فريق نظام "بلدي" حول الآلية التي يتم العمل بها في الربط الإلكتروني وتسهيل الإجراءات على المستفيد وسبل الارتقاء بهذه الخدمات والتي تحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة المنطقة الشرقية على تطوير ما تقدمه من خدمات والتي تعتبر هذه إحدى الخدمات المهمة جداً للمستفيدين.

عقب ذلك تم تقديم عرض من قبل شركة الكهرباء

// انتهى //

18:25ت م

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الدمام 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسنظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل خاصة عن إجراءات الربط مع شركة الكهرباء، بحضور وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي.وأوضح المهندس بخرجي أهمية هذه الورش والتي تعتبر جزء من عدة ورش يتم تنظيمها وتحظى بدعم واهتمام كبيرين من قبل المسؤولين والقيادات، وبالتالي يتوجب على المكاتب الهندسية والاستشارية وجميع من له علاقة بهذا الموضوع في الحرص على الإستفادة منها في سبيل تقديم أفضل الخدمات التي يستحقها المستفيد.وبدأت الورشة بعرض قدمه فريق نظام "بلدي" حول الآلية التي يتم العمل بها في الربط الإلكتروني وتسهيل الإجراءات على المستفيد وسبل الارتقاء بهذه الخدمات والتي تحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة المنطقة الشرقية على تطوير ما تقدمه من خدمات والتي تعتبر هذه إحدى الخدمات المهمة جداً للمستفيدين.عقب ذلك تم تقديم عرض من قبل شركة الكهرباء السعودية عن آلية الربط وما تحتويه من إجراءات وكيفية التعامل معها، بعدها جرت نقاشات مفتوحة ومداخلات من قبل الحضور .// انتهى //18:25ت م0212

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