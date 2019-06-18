السعودية اليوم / الملحقون الثقافيون بدول التعاون يبحثون أوضاع الطلبة الخليجيين الدراسين في مصر



القاهرة 15 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 18 يونيو ٢٠١٩ م واس

عُقد بالقاهرة الاجتماع السابع للملاحق والمستشارين الثقافيين لدول

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الثقافية والأكاديمية المشتركة والقضايا التعليمية والثقافية التي من شأنها أن تصب في صالح الطالب الخليجي في مصر.

يأتي هذا الاجتماع امتدادًا للاجتماعات السابقة التي تناقش أوضاع الطلبة الخليجين الدارسين في الجامعات المصرية المختلفة، وحل أي معوقات تواجههم مع الجهات المختصة.

// انتهى //

17:59ت م

0197



القاهرة 15 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 18 يونيو ٢٠١٩ م واسعُقد بالقاهرة الاجتماع السابع للملاحق والمستشارين الثقافيين لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الملحقية الثقافية الكويتية، بحضور الملحق الثقافي السعودي لدى مصر الدكتور خالد بن عبدالله النامي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الثقافية والأكاديمية المشتركة والقضايا التعليمية والثقافية التي من شأنها أن تصب في صالح الطالب الخليجي في مصر.يأتي هذا الاجتماع امتدادًا للاجتماعات السابقة التي تناقش أوضاع الطلبة الخليجين الدارسين في الجامعات المصرية المختلفة، وحل أي معوقات تواجههم مع الجهات المختصة.// انتهى //17:59ت م0197

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