

الجزائر 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

أوقف الجيش الجزائري وقوات الامن عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت, شمال غرب البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية التي اوردت النبأ ان عناصرها اوقفت كذلك 11 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة بمناطق جانت جنوبا .

// انتهى //

17:55ت م

0195





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت ومهاجرين غير شرعيين بجانت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.