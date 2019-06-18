السعودية اليوم / الإدارة العامة للمراسم بأمانة مجلس التعاون تحصد شهادة الآيزو لإدارة الجودة



الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

بارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حصول الإدارة العامة للمراسم على شهادة الآيزو 9001:2015 لإدارة الجودة, وذلك بالتعاون مع إدارة الجودة والتميز.

وأشاد معاليه بهذا الإنجاز الذي حققته الإدارة كأول إدارة من إدارات الأمانة العامة، معرباً عن تطلعه إلى حصول قطاعات الأمانة كافة على هذه الشهادة الدولية المرموقة.

جاء ذلك لدى استقبال معاليه في مكتبه بالأمانة العامة في الرياض اليوم المشرف العام على الإدارة العامة للمراسم طلال عبدالسلام الأنصاري، ومدير إدارة الجودة والتميز نجلاء الشريف، والمدير العام للشركة الدولية للجودة والسلامة المحدودة خالد عبدالرحمن الجبالي، وعدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة، ومنسوبي الإدارة العامة للمراسم، وإدارة الجودة والتميز.

ونوه الدكتور الزياني بالتعاون الذي أبدته الإدارة العامة للمراسم مع إدارة الجودة لاستكمال المتطلبات الإدارية والفنية للحصول على شهادة الجودة، مؤكداً اهتمام الأمانة العامة بالارتقاء بالأداء وتطوير إجراءات العمل وصقل قدرات جميع منسوبيها في مختلف التخصصات، مشيداً بما يبذله العاملون في الإدارة العامة للمراسم من جهود ملموسة في تنظيم الاجتماعات واللقاءات التي تنظمها قطاعات الأمانة العامة في الداخل والخارج.

من جهته عبر الأنصاري عن اعتزازه وجميع العاملين بالإدارة العامة للمراسم بالدعم الذي يبديه معالي الأمين العام للقطاعات والادارات في الأمانة العامة لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المخرجات، معرباً عن سعادته لحصول الإدارة العامة للمراسم على شهادة الآيزو، وتقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها منسوبو الإدارة العامة للمراسم لأداء المهام والواجبات المكلفين بها.

مما يذكر أن الالتزام بمعايير الآيزو 9001:2015 يضمن التطوير والتحسين المستمر للإدارة العامة للمراسم ورفع مستوى أدائها، بالإضافة إلى توثيق جميع السياسات والإجراءات الإدارية لها، كما تم تحديد أصحاب العلاقة معها ووضع المعايير المناسبة لتلبية متطلباتهم، ووضع مؤشرات لقياس الأداء ومتابعتها، والعمل على مستندات الجودة ومن أهمها سياسة الجودة ودليل الجودة. كما تم رفع الوعي بمفهوم إدارة الجودة ومعايير الآيزو عبر تدريب كافة منسوبي الإدارة العامة للمراسم حول مبادئ الآيزو 9001:2015، بالإضافة إلى حصول 28 موظف من الإدارة العامة للمراسم على شهادة التدقيق الداخلي للآيزو 9001:2015، وتدريب اثنين من منسوبيها على شهادة التدقيق الخارجي للآيزو 9001:2015.

// انتهى //

17:52ت م

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