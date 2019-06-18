السعودية اليوم / مدير الشؤون الاسلامية بمكة يزور محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بمنطقة مكة المكرمة



مكة المكرمة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

زار المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة فضيلة الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري اليوم محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

واستهل الزيارة للمحكمة بلقاء رئيس المحكمة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الطوالة , وفضيلة المساعد للمحكمة العامة الشيخ صالح بن عبدالله السعوي , حيث جرى خلاله تبادل الاحاديث الودية , إضافة إلى استعراض الجهود التي يقوم بها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في خدمة مساجد المنطقة , وكذلك ما يوليه الفرع من عناية بالبرامج الدعوية وبرامج خدمة الحجاج والمعتمرين وفق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - ومتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون لمد جسور التعاون والتنسيق بين فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمحكمة بما يخدم الصالح العام ويعزز تكامل الأدوار بين الجهازين ويدعم مقومات العمل ثم تجول خلالها في مقر المحكمة مستمعاً إلى شرحٍ مفصّل عن آلية العمل الإداري والمالي.

عقب ذلك جرى استعراض دور القضاة في الجوانب الدعوية وتعزيز العمل المشترك في مجال الدعوة ومنابر الجمعة.

وأبدى رئيسي المحكمة عن ارتياحهما للجهود التي يقوم به فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة والخدمات التي يقدمها لفضيلة المشايخ والقضاة.

وفي ختام اللقاء شكر فضيلة الشيخ صالح الطوالة , مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري على هذه الزيارة الكريمة وحرصه على التواصل , سائلاً الله جل وعلا أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ووحدتها وتآلفها إنه سميع مجيب.

رافق مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة مدير الدعوة و إدارة التوعية العلمية والفكرية بالفرع الشيخ أسامة بن علي الصيقل.

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17:51ت م

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