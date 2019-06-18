السعودية اليوم / السديس يكرم صحة المدينة المنورة لجهودها في خدمة ضيوف الرحمن



المدينة المنورة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

كرم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة , وذلك نظير التعاون المستمر والجهود التي تبذلها صحة المنطقة تحقيقاً للشراكة مابين صحة المنطقة والرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن على مدار العام وفي مواسم الحج والعمرة.

ودعا مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بصحة المدينة المنورة بليغ بن محمد سطيح الله عز وجل أن يوفق الجميع لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تقديم أرقى الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بمنطقة المدينة المنورة.

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17:50ت م

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