السعودية اليوم / اليابان تطلق تحذيراً من تسونامي بعد زلزال في شمال غرب الأرخبيل



طوكيو 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

أطلقت اليابان تحذيراً من تسونامي اليوم بعد زلزال بقوة 6,8 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق شمال غرب الأرخبيل.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تضرب موجة تسونامي بارتفاع متر سواحل بحر اليابان إلى الشمال من طوكيو.

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17:36ت م

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