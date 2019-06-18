السعودية اليوم / الزياني يحضر إيجاز إنجازات لجنة التدريب بالأمانة العامة لمجلس التعاون



الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

حضر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مقر الأمانة بالرياض اليوم, الإيجاز الذي قدمته لجنة التدريب بالأمانة العامة بشأن إنجازات اللجنة خلال الخمس سنوات الماضية، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للرقابة المالية بدول المجلس.

واستمع معاليه إلى شرح لما تضمنه التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والدورات التي نظمتها خلال الأعوام الخمسة الماضية، والموضوعات التي تناولتها، والنتائج الطيبة التي حققها المشاركون في الدورات التدريبية.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للمراسم رئيس لجنة التدريب طلال الأنصاري، أن اللجنة حرصت على تنفيذ توجيهات معالي الأمين العام لعقد دورات تدريبية متخصصة ومتميزة من بينها دورة أخذ المداولات وإعداد المحاضر، ودورة أسلوب العرض والإلقاء، ودورة دبلوماسية الأمانة العامة، ودورة التعريف بمجلس التعاون، ودورة إدارة المفاوضات، مشيدًا بما لقيته اللجنة من تعاون إيجابي من جميع القطاعات، حرصًا منها على إكساب العاملين في الأمانة العامة المهارات والمعارف والعلوم اللازمة لتطوير الأداء والارتقاء بقدرات العاملين، معربًا عن تقدير اللجنة للتعاون الذي أبداه قسم التدريب بالأمانة العامة لإنجاح البرنامج التدريبي الذي أعدته اللجنة.

وأثنى معالي الأمين العام على الجهود الطيبة التي بذلها رئيس لجنة التدريب وأعضائها، مقدمًا شكره وتقديره لما أبدوه من اهتمام وتفانٍ لوضع برنامج تدريبي طموح يتناسب مع طبيعة العمل في الأمانة العامة واحتياجاته، مشيدًا بما أُنجز من خطوات مهمة في تنفيذ برامج تدريبية مع الاتحاد الأوروبي واليونيتار وإعداد المتدربين المتخصصين من موظفي الأمانة العامة.

وأكد أن التدريب يمثل عنصرًا أساسيًا في الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير إنتاجية العاملين وتنمية مهاراتهم، ومنوهًا بأن الأمانة العامة سوف تواصل النهج الذي اختطته في الاهتمام بالتدريب وتكثيف الدورات التدريبية في مختلف المجالات التي تتطلبها طبيعة المهام والمسؤوليات التي تقوم بها الأمانة، مشيرًا إلى أهمية إشراك دول المجلس في الدورات التدريبية التي تنظمها الأمانة العامة.

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17:18ت م

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