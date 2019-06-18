

الخفجي 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

استكملت بلدية محافظة الخفجي تنفيذ المرحلة الثانية من الصيانة الشاملة للأسوار الحديدية بالجزيرة الوسطية بالشوارع الرئيسة وصيانة التلفيات بالسور الحديدي بالجزيرة الوسطية وإعادة طلائها، وذلك بهدف إعادة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسة, والتي تأتي في إطار رفع المستوى الجمالي بالشوارع، وضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق رضا مستخدمي الطرق والشوارع في أنحاء المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية بدأت بالمرحلة الثانية من مشروعات صيانة الشوارع واللوحات الارشادية والتسمية بإعادة تأهيل الأسوار الحديدية بالجزيرة الوسطية التي شملت صيانة السور بالجزيرة الوسطية بطريق الملك عبدالله ودهان السور بالجزيرة الوسطية بشارع الملك عبدالعزيز، وذلك سعياً لإظهار جمالية شكل الشوارع داخل المحافظة.

وأشار إلى أن بلدية الخفجي تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل شوارع المحافظة بمشروعات صيانة الشوارع واللوحات الارشادية والتسمية، معتبراً أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها.

// انتهى //

17:17ت م

0176





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الخفجي تُعيد تأهيل أسوار الشوارع الرئيسة بالطلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.