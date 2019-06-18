السعودية اليوم / بلدي تبوك يستضيف 6 مجالس بلدية من مختلف مناطق المملكة



تبوك 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

استضاف المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك أمس, وفود من المجالس البلدية لأمانات المناطق، بهدف التعارف وتبادل الخبرات والتجارب, واطلاع المجالس الزائرة على تجربة بلدي تبوك مما يعزز من دور المجالس البلدية في تطوير الخدمات البلدية التي تقدم للمواطنين، حيث تمثلت المجالس في مجلس بلدي الأحساء و الجوف و حائل وعسير وجازان والمجلس البلدي لظهران الجنوب.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس المجلس البلدي لأمانة تبوك الدكتور عطية بن محمد الضيوفي, مرحباً بضيوف بلدي المنطقة, مقدماً لهم الشكر و التقدير للمجالس البلدية الزائرة, منوها بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع المجالس البلدية في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأكد الدكتور الضيوفي أن المجالس يقع على عاتقها مسؤولية الرقابة والتقرير فيما يتعلق بمجالات العمل البلدي وتقديم المقترحات والرؤى المستقبلية للإسهام في تطوير ورفع كفاءة الأداء في الأجهزة البلدية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وانطلاقاً من حرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في صنع القرار.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن اهم إنجازات المجلس البلدي بأمانة منطقة تبوك خلال الدورة الثالثة اضافة الى أهم القرارات و المبادرات واللقاءات التي نظمها المجلس مع المواطنين وجولات المجلس على الأحياء والقرى التابعة.

ثم فتح المجال لمجلس بلدي أمانة الاحساء وعسير وحائل والجوف وجازان والمجلس البلدي لظهران الجنوب لتقديم عروضا مرئية عن تجارب وخبرات المجلس في كل منطقة لتبادل الخبرات وعرض تجاربهم وأهم الايجابيات والمعوقات التي واجهة كل مجلس في هذه الدورة.

وجرى بعد ذلك حلقات نقاش بعنوان تجارب المجالس البلدية في التعامل مع المشاريع المتعثرة, وختمت الجلسة الصباحية بمقترحات وتوصيات لتطوير العمل البلدي في المجالس البلدية. تلا ذلك تكريم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الزائرة بدروع تذكارية.

وشهد اللقاء العديد من المداخلات و النقاشات و الاستفسارات التي كان لها دور في إثراء برنامج الزيارة.

// انتهى //

17:13ت م

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