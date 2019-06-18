السعودية اليوم / السفير الأمريكي لدى المملكة يزور جامعة الأعمال والتكنلوجيا



جدة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

زار السفير الاميركي جون ابي زيد اليوم , جامعة الاعمال والتكنولوجيا UBT بجدة ، اطلع خلالها على البرامج التي تُقدّمها الجامعة.

وكان في استقبال السفير الأمريكي مدير الجامعة الدكتور أسامة الجنادي ، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمود باعيسى ، وعميد شؤون الطلاب الدكتور لؤي الطيار ، ومدير العلاقات العامة والاعلام محمد المعطاني ، وأعضاء هيئة التدريس ، حيث تحدث لطلاب وطالبات الجامعة من خلال الزيارة وابدأ أعجابه بهم وبحماسهم وتفاعلهم.

وتأتي هذه الزيارة بهدف زيادة التعاون بين البلدين ، والاطلاع على البرامج التي تقدمها الجامعة ، ومدى ما وصلت إليه .

وأبدى السفير ابى زيد اعجابه بما وصلت اليه الجامعة من تطور ، مؤكداً على الشراكة مع الولايات المتحدة الامريكيةً لتحقيق رؤية المملكة العربية

وفي ختام الزيارة توجه بالشكر والتقدير للجامعة على إتاحتها الفرصة لهذه الزيارة.

// انتهى //

17:10ت م

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جدة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسزار السفير الاميركي جون ابي زيد اليوم , جامعة الاعمال والتكنولوجيا UBT بجدة ، اطلع خلالها على البرامج التي تُقدّمها الجامعة.وكان في استقبال السفير الأمريكي مدير الجامعة الدكتور أسامة الجنادي ، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمود باعيسى ، وعميد شؤون الطلاب الدكتور لؤي الطيار ، ومدير العلاقات العامة والاعلام محمد المعطاني ، وأعضاء هيئة التدريس ، حيث تحدث لطلاب وطالبات الجامعة من خلال الزيارة وابدأ أعجابه بهم وبحماسهم وتفاعلهم.وتأتي هذه الزيارة بهدف زيادة التعاون بين البلدين ، والاطلاع على البرامج التي تقدمها الجامعة ، ومدى ما وصلت إليه .وأبدى السفير ابى زيد اعجابه بما وصلت اليه الجامعة من تطور ، مؤكداً على الشراكة مع الولايات المتحدة الامريكيةً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وأن الاتصال الأفضل بين المجتمعات يتم من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية ومصادر التعليم.وفي ختام الزيارة توجه بالشكر والتقدير للجامعة على إتاحتها الفرصة لهذه الزيارة.// انتهى //17:10ت م0173

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.