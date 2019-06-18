السعودية اليوم / توقيع عقد مشروع المرحلة الثالثة لمشروع متنزه جبل الشعبة بالأحساء



الأحساء 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

وقع أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم في مقر الأمانة بالهفوف اليوم عقد الأشغال العامة لتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع متنزه جبل الشعبة (شمال / شرق الواحة) التي تتتركز في الأعمال الميكانيكية لتشغيل البحيرات والشلالات، وتركيب ألعاب المغامرات، وتجهيز المسطحات الخضراء والأشجار وزيادة الرقعة الزراعية، وذلك ضمن خطط الأمانة المرحلية لإنجاز أعمالها للمشروع .

وأوضح المهندس الملحم أن خطوات البدء في أعمال مرحلة المشروع والإنجاز خلال المدة المقررة لذلك جارية في الفترة الحالية، وأن التكلفة الإجمالية لعقد تنفيذ المرحلة تبلغ 7.224.657 ريالا، مبيناً أنه سيتم طرح المرحلة الرابعة من مشروع المتنزه للتنفيذ خلال الفترة القادمة التي ستتضمن عناصر ترفيهية وخدمية عدة من بينها مرافق وساحات سباقات رالي ودرفت ومناطق طيران شراعي، وموقع لسباقات المركبات الرملية، وجسور مشاة تعبر الشلالات، ومواقف إضافية للمركبات والحافلات في موقع التلفريك والبحيرات، وممرات مشاة ومناطق مظللة، وموقع لعربات الطعام food" truck "، وتسوير المتنزة بنباتات تسلق، ,إنشاء بيت زجاجي يحتوي على الأشجار والنباتات من جميع الفصائل التي لاتعيش بالمناطق الحارة، وتوفير نظام تبريد للأجواء خاصة في فصل الصيف .

وأشار إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع تم خلالهما إنجاز عناصر عدة تضمنت تنفيذ ساحات تزلج جبلية، ومظلات للجلوس، وساحات خاصة بإقامة الفعاليات والأكشاك المؤقتة للمناسبات العامة، ومجاميع ألعاب الأطفال، وممرات المشاة، وتنفيذ أعمال زراعية ومسطحات خضراء، وتركيب الإنارة الليلية للممرات والطرق الداخلية للمتنزه، ومواقف للمركبات، والتلفريك المعلق الذي يبلغ طول مساره "1500متر" مكون من ثلاث محطات، وبحيرتين سُفلية وعلوية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وشلالين بطول يُقدر بحوالي 1100 متر على شكل تضاريس الجبل، و 3 جسور شد خشبية معلقة تتراوح أطوالها بين 190 إلى 320 متراً طولياً، والحبل الطائر (sky rope)، وآبار مياه جوفية، ودورات مياه في مواقع مختلفة من الجبل .

// انتهى //

17:09ت م

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