عبدالظاهر السقا يتحدث عن توقعاته لأمم أفريقيا 2019 ودفاع الفراعنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف عبدالظاهر السقا، مدافع منتخب مصر السابق، عن توقعاته للفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة مصر 2019.
وتستضيف مصر كأس أمم أفريقيا، خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة بدلاً من 16 منتخباً.
وقال السقا في تصريحات لـ"العين الرياضية": "الأهم أن تكون البطولة على مستوى عالٍ من تنظيم وتظهر في أفضل صورة".
وأضاف: "البطولة صعبة للغاية فالكرة تطورت في أفريقيا كثيراً منذ بطولة عام 2006 التي شاركت فيها".
وأتم: "بالطبع هناك قلق من المنافسة في البطولة، فالآن هناك 4 أو 5 فرق تنافس على اللقب".
وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديو التالي تصريحات عبدالظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، عن توقعاته للفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا.
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