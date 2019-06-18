اللواء الجلعود يناقش خطة الأحوال المدنية لموسم الحج

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

ترأس وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود اليوم في مقر الوكالة بالرياض اجتماعًا للجنة الإشرافية لأعمال الأحوال المدنية لحج هذا العام 1440هـ.

وتمّ خلال الاجتماع مناقشة خُطة عمل وكالة الأحوال المدنية لموسم حج 1440هـ بحضور الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات ذات العلاقة.

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وأكّد اللواء الجلعود خلال الاجتماع على ضرورة تسخير كافة الجهود والإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وحثّ وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية أعضاء اللجنة على بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات على ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للوقوف على استعدادات الأحوال المدنية خلال موسم الحج.