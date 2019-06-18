- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم اللواء الجلعود يناقش خطة الأحوال المدنية لموسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اللواء الجلعود يناقش خطة الأحوال المدنية لموسم الحج
متابعات الخليج 365 - الرياض
ترأس وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود اليوم في مقر الوكالة بالرياض اجتماعًا للجنة الإشرافية لأعمال الأحوال المدنية لحج هذا العام 1440هـ.
وتمّ خلال الاجتماع مناقشة خُطة عمل وكالة الأحوال المدنية لموسم حج 1440هـ بحضور الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات ذات العلاقة.
وأكّد اللواء الجلعود خلال الاجتماع على ضرورة تسخير كافة الجهود والإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وحثّ وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية أعضاء اللجنة على بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات على ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم.
ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للوقوف على استعدادات الأحوال المدنية خلال موسم الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء الجلعود يناقش خطة الأحوال المدنية لموسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.