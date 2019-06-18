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عمدة الرباط يشيد بمحتويات ومكانة متحف المصمك
متابعات الخليج 365 - الرياض
زار عمدة مدينة الرباط المغربية محمد الصديقي، متحف المصمك في مدينة الرياض مؤخراً حيث كان في استقباله مدير متحف المصمك ناصر العريفي.
واستمع الضيف والوفد المرافق إلى شرح عن أهمية المصمك ومحتوياته ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة والرياض بصفة خاصة، وما قام به الملك عبدالعزيز (يرحمه الله) من كفاح في توحيد هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية.
وقام عمدة مدينة الرباط بجولة داخل قاعات المتحف، وشاهد ما يحتويه من صور ولوحات بجانب عرض مرئي عن اقتحام المصمك واسترداد الرياض على يد الملك عبدالعزيز.
وفي ختام الزيارة، عبّر محمد الصديقي في كلمة له بسجل الزُّوار عن إعجابه بالمتحف وما يحتويه من معروضات. فيما قدّم مدير المتحف هدية تذكارية لمعاليه بهذه المناسبة إضافة لمطبوعات عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
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