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فيديو.. تقرير الطب الشرعي : يد أردوغان ملطخة بدماء زكي مبارك
متابعات الخليج 365 - متابعة
فضح تقرير الطب الشرعي تورُّط نظام أردوغان في قتل متابعات الخليج 365 الفلسطيني زكي مبارك في سجون تركيا.
وتعرّض زكي مبارك لتعذيب عنيف أثناء اعتقاله في أحد سجون تركيا بعد أن اتهمته أنقرة بالتجسس لصالح دولة عربية، وادعت أنه أقدم على الانتحار داخل السجن.
وأكّدت أسرة زكي مبارك أكثر من مرة أن جثمانه الذي تمّ استلامه عبر القاهرة بعد أكثر من أسبوع على وفاته وصل بحالة سيئة للغاية، مشيرة إلى أنه كان موضوعًا داخل تابوت محكم بإغلاق، لدرجة أن العائلة واجهت صعوبة في فتحه.
ونشر زكريا مبارك شقيق زكي مبارك صورة من تقرير الطبيب حسام طوقان، المستشار الطبي لسفارة فلسطين في القاهرة، الذي يُؤكد بوجود إصابات قاتلة في الجثمان.
كما نشر شقيق القتيل الفلسطيني صور الجثمان الذي شاهده أكثر من 10 أشخاص وأقروا بوجود إصابات قاتلة كافية لإحداث الوفاة.
وكان الفلسطيني زكى مبارك قد اختفى في الأراضي التركية مطلع إبريل الماضي، وبعد 17 يومًا أعلنت السلطات التركية نبأ اعتقاله في 22 إبريل الماضي، وذلك قبل أن تعلن وفاته بالسجن منتحرًا في أواخر الشهر ذاته، لكن العائلة تنفي ذلك نفيًا قاطعًا.
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