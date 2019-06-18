‎”الجبير” يناقش مع السفير الأمريكي لدى المملكة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.