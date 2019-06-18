الان تتابع ”الجبير” يناقش مع السفير الأمريكي لدى المملكة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال، مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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