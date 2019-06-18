الان تتابع جامعة الملك خالد تكف يد عضو تدريس أساء للملكة وقيادتها وشعبها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أكد المتحدث باسم جامعة الملك خالد في أبها الدكتور عبدالله حامد، أن الجامعة كفت يد أحد أعضاء هيئة التدريس فيها أساء إلى المملكة عبر حسابه على موقع تويتر.
وقال “حامد”، اليوم الثلاثاء، إنه بالإشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة بالتغريد عبر حسابه بالإساءة إلى المملكة وقيادتها وشعبها، تم كف يده عن العمل فورًا وتشكيل لجنة للتحقيق معه.
وأضاف أن الجامعة تواصلت مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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