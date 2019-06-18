شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 1214 سلة غذائية وكرتون تمور في الحديدة وسقطرى ومأرب وعدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الحديدة، سقطرى، مأرب، عدن)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين) 650 كرتونا من التمور للمتضررين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفادت منها 650 أسرة.

وجرى توزيع 350 كرتونا في حارة الجهد والعسال والسني، و300 كرتون في الجشة الجنوبية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 240 كرتونا من السلال الغذائية في مناطق «قشره» و«قطانه» و«علامه» و«غبه» بمديرية «حديبو» في محافظة سقطرى، استفاد منها 230 أسرة.

Advertisements

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 204 سلال غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 1224 فرداً.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 120 سلة غذائية للنازحين المتضررين من السيول في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.

وأوضح رئيس وحدة النازحين بعدن عبده مهذب أن مركز الملك سلمان للإغاثة منذ الوهلة الأولى وهو يعمل لمساعدة المتضررين من النازحين في مخيمات عدن ولحج جراء الأمطار التي هطلت أخيراً، مضيفاً أن السلال الغذائية التي وزعت تشمل 120 أسرة كجزء من حاجات النازحين.

ويأتي ذلك ضمن الدعم المتواصل والمساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.