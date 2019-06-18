شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لإعاقة ونهب الحوثيين للمساعدات الإنسانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن إفادة مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي تكشف إعاقة مليشيا الحوثي توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن وتؤكد الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني التي طالما استنكرها المركز.

وكان مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي قد أبلغ مجلس الأمن الدولي في جلسة له أمس (الاثنين) بأن البرنامج يتم منعه من إيصال المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الأشد جوعاً في اليمن، حيث يتم التلاعب بالمساعدات الغذائية في المناطق التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على حساب الأطفال والنساء والرجل الذين هم في أمس الحاجة إليها.

ويجدد مركز الملك سلمان للإغاثة مناشدته الأمم المتحدة والوكالات التابعة والمجتمع الدولي بالتصدي لانتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي تعترض المساعدات الإنسانية وتنهبها أو تتلفها.