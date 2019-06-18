شكرا لقرائتكم خبر عن «مدوور»: الإعلان عن التأشيرة الإلكترونية للسعوديين «تاريخي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

في الوقت الذي أعلنت حكومة الهند تسهيل إجراءات التأشيرة للسعوديين لدخول الهند عن طريق الرابط الإلكتروني وبدون مراجعة القنصلية الهندية، قال الأمين العام لرابطة العلاقات الهندية العربية، ومدير جامعة مليبار الإسلامية الدكتور حسين أبوبكر كويا مدوور، إن هذا الإعلان يقوي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، معتبره تاريخي من ثمار زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للهند وزيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للسعودية.

وأضاف: «الآن يمكن المواطن السعودي أن يتقدم بطلب التأشيرة (سياحة، علاج، عمل) إلكترونياً، وبدون أن يذهب إلى القنصلية الهندية في المملكة لتخليص الإجراءات».

وأبدى الدكتور حسين مدوور شكره و وإمتنانه نحو حكومتي الهند والسعودية، للسعي الجاد لتحقيق هذه الأمنية الصالحة، مؤكداً أن هذا القرار يساعد الهند عامة وولاية كيرالا خاصة لتحريك النشاطات السياحية، وبالتالي فتح فرص عمل للشباب والوظائف في مجالات السياحة والطب والتعليم والعمل والتجارة وغيرها.