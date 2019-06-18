محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقاء ثنائي عقد بجدة ‎استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة اليوم، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد. وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. "الجبير" يبحث مستجدات الأوضاع مع السفير الأمريكي بالمملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-18 ‎استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة اليوم، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد. وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. Advertisements 18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 05:32 PM خلال لقاء ثنائي عقد بجدة خلال لقاء ثنائي عقد بجدة ‎استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة اليوم، السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد. وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ، "الجبير" يبحث مستجدات الأوضاع مع السفير الأمريكي بالمملكة ،

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