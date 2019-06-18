، سحب رقائق بطاطس "لايز" من ولايات أميركية ،

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أعلنت شركة رقائق البطاطس الأميركية "لايز"، سحب مجموعة من منتجاتها في عدة ولايات أميركية، بسبب عدم التصريح بأحد مكونات التحضير.
وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، فإن "لايز" سحبت مجموعة "شيبس"، لأنه من المحتمل أن يكون الحليب قد دخل في تحضيرها، في حين أنه غير مكتوب ضمن المكونات.
ويتم توزيع الأكياس التي يصل وزنها إلى نحو 200 غرام في 24 ولاية، وقال خبراء إن المنتج قد يؤثر بشكل خطير على الأشخاص الذين يعانون حساسية من الحليب.
وشمل التوزيع كلاً من ولايات كاليفورنيا وأركنساس وآيوا وميسوري وتكساس ووانشطن، وتقول الشركة إنها لم تتلق أي تقارير بشأن تفاعلات غير مرغوب فيها بسبب "التشيبس".
ودعت من اشتروا المنتجات ولا يريدون استهلاكها لأنها تضم الحليب، أن يقوموا بإعادة الأكياس إلى المتاجر، حتى يسترجعوا أموالهم.
سحب رقائق بطاطس "لايز" من ولايات أميركيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18
أعلنت شركة رقائق البطاطس الأميركية "لايز"، سحب مجموعة من منتجاتها في عدة ولايات أميركية، بسبب عدم التصريح بأحد مكونات التحضير.
وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، فإن "لايز" سحبت مجموعة "شيبس"، لأنه من المحتمل أن يكون الحليب قد دخل في تحضيرها، في حين أنه غير مكتوب ضمن المكونات.
ويتم توزيع الأكياس التي يصل وزنها إلى نحو 200 غرام في 24 ولاية، وقال خبراء إن المنتج قد يؤثر بشكل خطير على الأشخاص الذين يعانون حساسية من الحليب.
وشمل التوزيع كلاً من ولايات كاليفورنيا وأركنساس وآيوا وميسوري وتكساس ووانشطن، وتقول الشركة إنها لم تتلق أي تقارير بشأن تفاعلات غير مرغوب فيها بسبب "التشيبس".
ودعت من اشتروا المنتجات ولا يريدون استهلاكها لأنها تضم الحليب، أن يقوموا بإعادة الأكياس إلى المتاجر، حتى يسترجعوا أموالهم.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
04:44 PM
بسبب أحد المكونات
أعلنت شركة رقائق البطاطس الأميركية "لايز"، سحب مجموعة من منتجاتها في عدة ولايات أميركية، بسبب عدم التصريح بأحد مكونات التحضير.
وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، فإن "لايز" سحبت مجموعة "شيبس"، لأنه من المحتمل أن يكون الحليب قد دخل في تحضيرها، في حين أنه غير مكتوب ضمن المكونات.
ويتم توزيع الأكياس التي يصل وزنها إلى نحو 200 غرام في 24 ولاية، وقال خبراء إن المنتج قد يؤثر بشكل خطير على الأشخاص الذين يعانون حساسية من الحليب.
وشمل التوزيع كلاً من ولايات كاليفورنيا وأركنساس وآيوا وميسوري وتكساس ووانشطن، وتقول الشركة إنها لم تتلق أي تقارير بشأن تفاعلات غير مرغوب فيها بسبب "التشيبس".
ودعت من اشتروا المنتجات ولا يريدون استهلاكها لأنها تضم الحليب، أن يقوموا بإعادة الأكياس إلى المتاجر، حتى يسترجعوا أموالهم.
، سحب رقائق بطاطس "لايز" من ولايات أميركية ،
المصدر : الخليج 365
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