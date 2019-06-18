محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بترقية الدكتور إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريبي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة عسير. "الدريبي" مستشاراً أمنياً بالمرتبة الـ(15) بإمارة عسير صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18 صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بترقية الدكتور إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريبي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة عسير. 18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 Advertisements 04:01 PM صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بترقية الدكتور إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريبي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة عسير. ، "الدريبي" مستشاراً أمنياً بالمرتبة الـ(15) بإمارة عسير ،

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