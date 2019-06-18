محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت عن توفر 512 وظيفة للرجال والنساء مددت وزارة الصحة إعلان فترة وظائف طبيب مقيم الأسنان حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٦/.٢٥ وكانت قد أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط. وكانت الوزارة قد دعت من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/. "الصحة" تمدد فترة إعلان وظائف طبيب الأسنان للثلاثاء القادم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-18 مددت وزارة الصحة إعلان فترة وظائف طبيب مقيم الأسنان حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٦/.٢٥ وكانت قد أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط. وكانت الوزارة قد دعت من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/. 18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 Advertisements 03:53 PM اخر تعديل 18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 04:06 PM أعلنت عن توفر 512 وظيفة للرجال والنساء أعلنت عن توفر 512 وظيفة للرجال والنساء مددت وزارة الصحة إعلان فترة وظائف طبيب مقيم الأسنان حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٦/.٢٥ وكانت قد أعلنت "الصحة" عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط. وكانت الوزارة قد دعت من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/. ، "الصحة" تمدد فترة إعلان وظائف طبيب الأسنان للثلاثاء القادم ،

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