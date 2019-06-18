أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن السماح بإدخال 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجارًا للفرد البالغ.
وأكدت أنه يسمح بذلك فقط لغير المترددين على المنفذ الجمركي، موضحة أن ما يزيد عن الكمية المحددة سيتم حجزه، وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
يذكر أن الهيئة قد أعلنت عن بدء منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية، وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل، يوم 23 أغسطس القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك توضح شروط السماح بإدخال 200 سيجارة و500 جرام تبغ للفرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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