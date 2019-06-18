بالصور: حريق في قاعة أفراح بحفر الباطن.. والدفاع المدني يكشف الملابسات وعدد المصابين

تمكن الدفاع المدني في حفر الباطن، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريقاً نشب في غرفة بداخل قاعة أفراح؛ حيث تم إخلاء القاعة.

وأوضح الدفاع المدني، عبر تغريدة على حسابه بتويتر، أنه نتج عن الحادث إصابتين نقلت عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقى العلاج.