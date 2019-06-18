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تمكن الدفاع المدني في حفر الباطن، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريقاً نشب في غرفة بداخل قاعة أفراح؛ حيث تم إخلاء القاعة.
وأوضح الدفاع المدني، عبر تغريدة على حسابه بتويتر، أنه نتج عن الحادث إصابتين نقلت عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقى العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: حريق في قاعة أفراح بحفر الباطن.. والدفاع المدني يكشف الملابسات وعدد المصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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