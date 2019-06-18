مركز الملك سلمان للإغاثة يُسلِّم أجهزة غسيل كلوي متطورة لتنزانيا

سلَّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، 62 جهاز غسيل كلوي لوزارة الصحة في جمهورية تنزانيا لدعم مرضى الفشل الكلوي، وذلك بحضور نائب وزير الصحة التنزاني الدكتور فاوستين اندوقوليلي، ونائب سفير المملكة أحمد بن صالح الغامدي، وفريق المركز، وذلك بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في دار السلام.

وقدّم نائب وزير الصحة التنزاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولحكومة وشعب المملكة على هذا التبرع السخي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أنَّ المملكة من ضمن الدول الصديقة لبلاده والتي دائمًا ما تقف إلى جانب تنزانيا، موضحًا أنَّ هذا التبرع أتى في الوقت المناسب؛ حيث تمّ اعتماد استراتيجية صحية مؤخرًا لخدمة المواطنين التنزانيين في كل المناطق بدلًا من اعتمادهم على مدينة دار السلام فقط؛ حيث سيتم إرسال عدد من هذه الأجهزة إلى عدة مدن ومناطق في تنزانيا.

ويأتي ذلك استمرارًا لدعم المملكة العربية السعودية، ممثلة في المركز، لحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بالمساعدات الإنسانية المتنوعة في قطاعي الصحة والغذاء وغيرهما من القطاعات.