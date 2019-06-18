«تعليم المجمعة» يدمج الصفوف الأولية للبنين

أصدر مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية بمحافظة المجمّعة، فهد العولة، قرارًا بنقل الصفوف الأولية لتطبيق مشروع الطفولة المبكرة اعتبارًا من بداية العام الدراسي القادم 1441هـ.
كما أصدر قرارًا بضم عدد من المدارس اعتبارًا من بداية العام الدراسي القادم 1441هـ، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا.
ويتوافق القرار مع تعميم وكيل الوزارة للشؤون المدرسية بشأن ضم ودمج المدارس قليلة العدد، كما في خطاب تعليم المجمعة المعمّم في هذا الشأن.
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