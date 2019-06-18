«حساب المواطن» يوضّح إجمالي قيمة الدفعات الـ19

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنّ إجمالي قيمة الدفعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الـ19 (يونيو الجاري) بلغت 45 مليار ريال.

ونشر الناطق باسم البرنامج سلطان القحطاني، إنفوجراف اطلعت عليه «عاجل»، تضمّن تفاصيل قيمة الدفعات التي دفعها الجهاز.

وبلغت الدفعات، الأولى ملياري ريال، والثانية 2.1 مليار ريال، والثالثة 2.2 مليار ريال، والرابعة 2.3 مليار ريال، والخامسة 2.3 مليار ريال، والسادسة 2.4 مليار ريال، والسابعة 2.4 مليار ريال، والثامنة 2.3 مليار ريال، والتاسعة 2.3 مليار ريال، والعاشرة 2.4 مليار ريال، والحادية عشرة 2.5 مليار ريال، والثانية عشرة 2.4 مليار ريال، الثالثة عشرة 2.5 مليار ريال، والرابعة عشرة 2.5 مليار ريال، والخامسة عشرة 2.5 مليار ريال، والسادسة عشرة 2.5 مليار ريال، والسابعة عشرة 2.5 مليار ريال، والثامنة عشرة 2.5 مليار ريال، والتاسعة عشرة 2.5 مليار ريال.

ويوفِّر البرنامج إمكانية معرفة مبلغ الدعم المتوقع الحصول عليه، وذلك باستخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ويمكن للمستفيد تغيير حسابه البنكي من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية والذهاب الى صفحة «تفاصيل الطلب»، ثم «بيانات الحساب البنكي»، ومن ثم تغيير رقم الآيبان.