مجلس الوزراء يستنكر جرائم الحوثي «اللا أخلاقية» وتهديد حرية الملاحة

استنكر مجلس الوزراء، خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، الأعمال والممارسات الإرهابية وغير الأخلاقية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وتوقف المجلس عند الجريمة الإرهابية التى ارتكبتها ميليشيات الحوثي من خلال المقذوف الذي استهدف صالة القدوم بمطار أبها الدولي، وجرائم الطائرات بدون طيار باتجاه المطار نفسه ومحافظة خميس مشيط.

وجدد المجلس استنكار المملكة جميع الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد حرية الملاحة وأمن الإمدادات النفطية وسلامة البيئة، ومنها الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان، قبل أيام.

وطالب المجلس المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسبًا للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي.

وعبر المجلس عن استنكار المملكة للهجومين الإرهابيين في مدينة طرابلس اللبنانية ومدينة العريش في مصر، والتفجيرات الإرهابية في العاصمة الصومالية وشمال شرق كينيا، وشمال شرق نيجيريا وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب لبنان ومصر والصومال ونيجيريا وكينيا.

وأكد المجلس وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضمن جميع أشكال الإرهاب والتطرف، وفي مطلع الجلسة، شكر خادم الحرمين، المولى عز وجل، على ما مَنَّ به على ملايين المعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم، والمواطنين والمقيمين من أداء مناسك العمرة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية وفرتها المملكة بعد توفيق الله تعالى لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين والاهتمام بوفادتهم وراحتهم وسلامتهم منذ قدومهم حتى عودتهم.

ووجه خادم الحرمين شكره لجميع الأجهزة المعنية على القيام بهذا الشرف العظيم، وما بذلوه من جهود كبيرة يسرت على ضيوف الرحمن أداء مناسك العمرة والزيارة وصلاة التراويح والقيام خلال الشهر الكريم.

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كما أعرب عن شكره وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية على ما بذلوه من جهود مباركة وموفقة أسهمت في نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمة الإسلامية في دورتها العادية الرابعة عشرة، التي عقدت في رحاب مكة المكرمة بجوار بيت الله العتيق أواخر شهر رمضان المبارك.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء هنأ خادم الحرمين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على نجاح أعمال القمم الثلاث وما تضمنته البيانات الختامية والقرارات وإعلان مكة المكرمة من مواقف حول مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية والإسلامية.

وثمّن المجلس ما اشتملت عليه من تأييد وتضامن مع المملكة ودعم غير محدود لجميع الإجراءات، التي تتخذها لحماية أمنها الوطني وإمدادات النفط، وتثمينًا لجهودها المستمرة وتجربتها الفريدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وما أشارت إليه من إشادة بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين ودعوته لانعقاد هذه القمم؛ سعيًّا إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف؛ لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.

وأكد المجلس أن تدشين خادم الحرمين الشريفين برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد أهم البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 بمشاركة ما يزيد على 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص، يعد تأكيدًا على اهتمامه الجلي والواضح ـ حفظه الله ـ بالإسلام والمسلمين وعنايته المستمرة بضيوف الرحمن، وامتدادًا لجهود المملكة منذ تأسيسها في تطوير خدمة قاصدي الحرمين الشريفين؛ لتسهيل رحلتهم من عقد العزم والنية في بلدانهم حتى عودتهم سالمين.

وشدد مجلس الوزراء على تأكيد خادم الحرمين الشريفين، على التمسك بمنهج الإسلام المعتدل؛ لأن الأمة الإسلامية أمة وسط فلا تشدد ولا غلو، وأهمية اجتماع كلمة علماء الأمة الإسلامية وتجاوز مخاطر التحزبات والانتماءات التي تفرق ولا تجمع، والتعاون وتوحيد الآراء في القضايا المهمة خاصة ما يتعلق بمواجهة أفكار التطرف والإرهاب، وذلك لدى تسلمه وثيقة مكة المكرمة الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي، وأقرها 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يمثلون سبعًا وعشرين مكونًا إسلاميًّا من مختلف المذاهب والطوائف.

وأشاد المجلس بمضامين الحوار الصحفي لسمو ولي العهد، وما اشتمل عليه من تأكيدات حول مواقف المملكة الثابتة والواضحة تجاه تطورات الأحداث في المنطقة، وعلاقاتها الاستراتيجية، وأوليات مصالح المملكة الوطنية وتحقيق تطلعات شعبها من خلال أهداف رؤية المملكة 2030، وما عبر عنه سموه من فخر وثقة بالمواطن السعودي ودور الشباب في الحراك الذي تعيشه المملكة.