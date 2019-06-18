توجيه من أمير عسير بخصوص «خدمات الكهرباء»

استعرض أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الحلول العاجلة والمستقبلية لتعزيز خدمات الكهرباء، وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله بالإمارة، اليوم الثلاثاء، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور خالد السلطان، والرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري، بحضور نائب الرئيس للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس فؤاد العبدالقادر، ورئيس القطاع الجنوبي المهندس عبدالرحمن السلولي.

وأكَّد أمير المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، ضرورة توفير خدمة مستمرة وموثوقة لجميع فئات المشتركين، مشيدًا بالتدابير التي اتّخذتها الشركة بمتابعة حثيثة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لضمان توفر خدمة كهربائية نوعية بالقريب العاجل.

وبعد اطلاعه على وضع المنظومة الكهربائية والحلول المطروحة، أصدر الأمير تركي توجيهًا عاجلًا بتشكيل فريق ميداني لمراجعة جاهزية المولدات الاحتياطية لدى الجهات الحكومية والمجمعات التجارية، وتقييم موثوقية هذه المولدات.

وبحث أمير المنطقة، في نهاية اللقاء، مع قيادات الشركة السعودية للكهرباء مصادر التغذية التي تضمن إمداد وتغذية المنطقة بالكهرباء بشكل موثوق وآمن.