تنفيذ القتل حدًّا في «الدويش واليماني والعدواني» بحفر الباطن

نفّذت وزارة الداخلية، حكم القتل حدًّا في ثلاثة جناة بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وأوضحت الوزارة (في بيان، أوردته واس) أن الجناة: عبدالرحمن بن سلطان بن عبدالرحمن الدويش، سعودي الجنسية، وعبلان علي عبدالله اليماني، يمني الجنسية، وأحمد حسن بشير العدواني، مجهول الهوية، أقدموا على قتل محمد سليم (بنجلاديشي الجنسية) عبر إطلاق النار عليه من سلاح، ما أدّى لوفاته، قبل تخلصهم من جثته عبر إلقائها في منطقة صحراوية.

وتمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم وبإحالتهم إلى المحكمة العامّة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، ونظرًا لقيام الجناة باستدراج المجني عليه خارج العمران وخطفه وتكبيله وضربه بعصا ثم قتله، ولأن ما قاموا به فيه مخادعة للمجني عليه، ولإقرارهم بفعلتهم، فقد تم الحكم عليهم بالقتل حدًّا لقتلهم المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًّا في الجناة الثلاثة (عبدالرحمن الدويش.. عبلان اليماني.. أحمد العدواني) اليوم الثلاثاء، في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وسط تأكيدات من وزارة الداخلية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذير كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.