القيادة تُهنّئ الملك «فيليب السادس» بتوليه عرش إسبانيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى توليه المُلك في بلاده.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنَّ الملك أعرب -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك فيليب، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة للملك فيليب، عبَّر فيها سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك، راجيًا لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.