السعودية اليوم / بلدية عنك تنفذ 195 زيارة وجولة تفتيشية وتنقل 1390م3 من الأنقاض خلال رمضان



القطيف 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

نفذت بلدية عنك التابعة لبلدية محافظة القطيف 195 زيارة وجولة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحفاظ على السلامة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين، التي تأتي ضمن البرنامج المكثف التي تعمل عليه بلدية محافظة القطيف طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات ومناطق المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية والبلديات التابعة لها في ( القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح) تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وبين أن الزيارات الميدانية نتج عنها مخالفة 31 محلاً و50 إنذاراً وإتلاف 950 كلغ من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 5 محلات مخالفة للأنظمة، كما تم تحصيل الغرامات المالية المترتبة على تلك المخالفات، وإصدار وتجديد وإلغاء 41 رخصة مهنية ،وتم نقل 950 طن من النفايات، و1390م3 من الانقاض، وتوجيه 30 إنذارا لمخالفين لأنظمة البلدية، و إزالة عدد (3) سيارة تالفة .وأشار الى أن ما تم تنفيذه من أعمال في مدينة عنك, يهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني والشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية للعاملين, ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية .

// انتهى //

16:52ت م

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