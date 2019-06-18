السعودية اليوم / 6 آلاف برنامج تدريبي يستهدف المعلمين والمعلمات خلال الصيف



الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

ارتفع عدد المسجلين في البرامج التدريبية الصيفية إلى أكثر من 136 ألف معلم ومعلمة من مختلف إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، إذ بلغ عدد البرامج التي ستقدم في صيف هذا العام 6000 برنامج وتصدرت موضوعات المناهج وطرق التدريس قائمة الموضوعات الأكثر تسجيلاً، فيما احتلت موضوعات القيادة المركز الثاني من حيث عدد المسجلين تلتها موضوعات التعليم الإلكتروني في المركز الثالث.

وتدعم جميع هذه الحقائب التدريبية توجهات وزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتوفير بيئاته المهنية الداعمة والمحفزة لاستثمار الأوقات.

وتضمن الإطار التنظيمي لبرامج التدريب الصيفي الصادر عن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي منظومة من الحوافز المقدمة للمدربين والمتدربين منها احتساب الساعات التدريبية وحفظها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب والحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ، إضافة إلى اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لأعمال إشرافية أو قيادية في إدارة التعليم أو داخل المدرسة وعند الترشيح لبرنامج التطوير النوعي "خبرات" وكذلك البرامج التطويرية الخارجية.

كما تؤهل هذه الساعات التدريبية المدرب والمتدرب للتفرغ في مجال الدراسات العليا سواء في الإيفاد للدراسة في الداخل أو الابتعاث الخارجي، أو الإيفاد للتدريس في المدارس

وعدّ الإطار التنظيمي حضور المتدرب للبرامج التدريبية المعتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني شرطا أساسيا للاستفادة من حوافز التدريب الصيفي والحصول على درجة النمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي.

// انتهى //

16:46ت م

0148



الرياض 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسارتفع عدد المسجلين في البرامج التدريبية الصيفية إلى أكثر من 136 ألف معلم ومعلمة من مختلف إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، إذ بلغ عدد البرامج التي ستقدم في صيف هذا العام 6000 برنامج وتصدرت موضوعات المناهج وطرق التدريس قائمة الموضوعات الأكثر تسجيلاً، فيما احتلت موضوعات القيادة المركز الثاني من حيث عدد المسجلين تلتها موضوعات التعليم الإلكتروني في المركز الثالث.وتدعم جميع هذه الحقائب التدريبية توجهات وزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتوفير بيئاته المهنية الداعمة والمحفزة لاستثمار الأوقات.وتضمن الإطار التنظيمي لبرامج التدريب الصيفي الصادر عن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي منظومة من الحوافز المقدمة للمدربين والمتدربين منها احتساب الساعات التدريبية وحفظها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب والحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ، إضافة إلى اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لأعمال إشرافية أو قيادية في إدارة التعليم أو داخل المدرسة وعند الترشيح لبرنامج التطوير النوعي "خبرات" وكذلك البرامج التطويرية الخارجية.كما تؤهل هذه الساعات التدريبية المدرب والمتدرب للتفرغ في مجال الدراسات العليا سواء في الإيفاد للدراسة في الداخل أو الابتعاث الخارجي، أو الإيفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج بالنسبة للمتدربين.وعدّ الإطار التنظيمي حضور المتدرب للبرامج التدريبية المعتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني شرطا أساسيا للاستفادة من حوافز التدريب الصيفي والحصول على درجة النمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي.// انتهى //16:46ت م0148

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