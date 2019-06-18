السعودية اليوم / الأونروا توزع مساعدات مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان



بيروت 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

وزعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مساعدات مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.

وأشارت في بيان اليوم، إلى أنها قدمت مبالغ مالية على النازحين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية لمساعدتهم على تأمين الطعام وبدل إيجار لأماكن السكن .

وقدرت الأونروا تعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان بحوالي 28 ألف لاجئ، حسب إحصائيات الأونروا أوائل العام الحالي، مؤكدة أنهم يعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات الإغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة.

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16:45ت م

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