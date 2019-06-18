السعودية اليوم / جولات بلدية أملج على محلات العطارة تضبط 351 عبوة مياه غير مصرح ببيعها



أملج 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة أملج ممثلة في إدارة صحة البيئة , عدداً من الجولات الميدانية المفاجئة على محلات العطارة المنتشرة في المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان أن البلدية تأكدت خلال جولاتها على محلات العطارة من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ، مفيدًا أنه تم خلال الجولة مصادرة 351 عبوة من المياه الغير مصرح ببيعها بالإضافة لمصادرة عدة أصناف أخرى مختلفة, مؤكداً أن البلدية ستواصل جولاتها الرقابية المشددة على جميع المحلات بصفة عامة ومحلات العطارة بصفة خاصة.

بدوره أكد مدير إدارة صحة البيئة بالبلدية تركي علي النحاس حرص البلدية على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة, إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية على مدار الساعة، بهدف متابعة هذه المحلات, لضمان تطبيق اشتراطات السلامة الصحية ، مشددًا على دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية , داعياً الجميع إلى التعاون من أجل المحافظة على الصحة العامة وعدم التردد في الإبلاغ عن أية مخالفات بالاتصال على الرقم 940 أو حساب البلدية على تويتر وموقع البلدية الإلكتروني .

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16:09ت م

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