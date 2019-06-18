السعودية اليوم / محافظ الزلفي يستعرض مشروعات النقل وخطة برنامج المدن الصحية بالمحافظة



الزلفي15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

بحث محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي مع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان مشروعات الوازرة بالمحافظة .

من جهة أخرى اجتمع محافظ الزلفي بالمشرف العام لبرنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد

// انتهى //

16:07ت م

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الزلفي15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واسبحث محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي مع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان مشروعات الوازرة بالمحافظة .من جهة أخرى اجتمع محافظ الزلفي بالمشرف العام لبرنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي يرافقه منسق البرنامج بالمحافظة أحمد العبده وذلك لمناقشة المعايير والخطة الاستراتيجية لبرنامج المدينة الصحية لإعلان الزلفي مدينة صحية في عام 2020 م.// انتهى //16:07ت م0131

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