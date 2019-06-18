السعودية اليوم / رئيس الأركان المصري يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع "الذاتي" اليابانية



القاهرة 15 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 18 يونيو ٢٠١٩ م واس

التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد اليوم رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الذاتي اليابانية الفريق أول كوجي يامازاكي الذي يزور مصر حاليًا.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات، وكذلك بحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة.

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16:06ت م

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