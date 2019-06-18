السعودية اليوم / أمانة الجوف تصادر 450 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة



سكاكا 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

تواصل أمانة منطقة الجوف جولاتها الرقابية على الأسواق والمتاجر للتحقق من تطبيق شروط السلامة وصلاحية المنتجات بمتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي.

وأسفرت الجولات عن مصادرة 450 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر جرى إتلافها بالتعاون مع وزارة التجارة ، وتحرير مخالفة بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة مواصلة جولاتها الرقابية على المحلات الغذائية للتأكد من سلامتها وتطبيق العقوبات بحق المخالفين ، داعية الجميع للإبلاغ عن ما يتم رصده من مخالفات بالاتصال على رقم البلاغات 940.

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15:55ت م

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