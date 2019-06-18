فلافل Falafel جوجل تثير الجدل حول أصل الطعمية

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

احتفل محرك البحث العملاق جوجل بمناسبة يوم الطعمية العالمي أو Falafel day ليعيد الجدل حول أصل هذه الأكلة العربية الشهيرة.

أصل الفلافل

ويقول المصريون إن الطعمية هي أكلة شعبية مصرية بالأساس، وأنهم هم أول مَن عرّف العالم بها، وتنتشر المطاعم المصرية التي تقدم الفلافل في العديد من الدول العربية والأجنبية.

أما السوريون فيُؤكدون أنهم أصحاب الفلافل، وبالرغم من اختلاف المكونات في كل من الطعمية السورية والطعمية المصرية إلا أنهما يتفقان في الاسم والعديد من الفوائد الصحية إذا ما تمّت تسويتها في بيئة صحية ملائمة.

الطعمية كما يُطلق عليها أهل القاهرة تعرف في الإسكندرية باسم الفلافل وإذا صادف وذهبت إلى مطعم في الإسكندرية وطلب طبق من الطعمية تجد كل الأنظار تتجه إليك بوصفك قاهرياً أو إنساناً غريباً عن عروس البحر الأبيض.

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وجود الفلافل لا يقتصر بطبيعة الحال على مصر وسوريا ولبنان وفلسطين، فهي مشهورة أيضاً في اليونان، وفي المملكة والسودان كذلك، أما في اليمن فيسمونها باجية.

والفلافل التي يقدمها المصريون مكوّنة من الفول المطحون والكزبرة الطازجة والتوابل، أما في الشام فيستبدلون الفول بالحمص المنقوع والمطحون.

القيمة الغذائية في الفلافل

وتحتوي الفلافل على مجموعة كبيرة من الفيتامينات ذات القيمة الغذائية العالية للجسم، حيث تساعد على الشبع لفترات طويلة لما تحتويه الوجبة من بروتينات عالية. كما تحتوي الفلافل على كربوهيدرات تعطي طاقة للجسم، بالإضافة إلى احتواء الفلافل على عنصر الحديد المهم لبناء العظام، فضلاً عن الألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي. وأيضاً على حسب بعض الإضافات التي توضع على وجبة الفلافل سواء كان البيض أو الحمص أو الكزبرة الخضراء أو البصل والثوم… وغيرهم من الإضافات، كل هذه الأشياء تجعل وجبة الفلافل غنية بالعناصر الغذائية المفيدة.

مخاطر الفلافل

وبالرغم من الفوائد السابقة لا تخلو الطعمية من مخاطر خاصة إذا تكرر استعمال الزيت في تسويتها أكثر من مرة وهذا ما يحدث في أغلب المطاعم حيث يتسبّب احتراق الزيت في العديد من المشاكل الصحية كما يتسبب الإفراط في تناول الفول المكون الرئيسي للفلافل في زيادة بعض الأحماض الضارة في الجسم والمرتبطة بمرض النقرس نظراً لما تحتوي عليه من كمية كبيرة من البروتين.