العمل تدعو المستفيدين للتسجيل في “الرعاية النهارية الأهلية” قبل 6 من ذي القعدة

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة دعوتها للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة للتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية، حيث أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التسجيل الالكتروني عن طريق بوابة الوزارة للفصل الدراسي الأول https://eservices.mlsd.gov.sa .

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وبينت الوزارة أنه سوف يمتد التسجيل حتى السادس من شهر ذي القعدة خلال العام الجاري؛ وتحرص بالتعاون مع وزارة التعليم على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقهم في التعليم وتمكينهم من المشاركة الفعالة مع الأخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها عن طريق تنمية قدراتهم ومواهبهم للوصول بها إلى أقصى مدى عن طريق برامج الدمج المجتمعي.

وأعلنت الوزارة أنه لا يمكن للمستفيدين الاعتماد كليًا على مراكز الرعاية النهارية لتسجيلهم، أو على ما بحوزتهم من إشعارات للقبول تعود للعام الماضي، كما أوضحت الوزارة أنه يمكن استثناء بعض المستفيدين ممن لم يحصلوا على القبول في المراكز التابعة لوزارة التعليم نتيجة لارتفاع درجة الذكاء لديهم بشرط ارفاق مايثبت عدم استحقاقه من الخدمات المقدمة في وزاره التعليم.

يشار إلى أنه منذ فتح باب التسجيل اتضح أن عدد (٥٨٩٢) مستفيدًا ممن تنطبق عليهم الشروط لم يتقدموا حتى الآن للتسجيل في مراكز الرعاية النهارية الأهلية، وذلك بحسب ما أظهرته قوائم البيانات و الوزارة على تواصل دائم مع المستفيدين لتسهيل تسجيلهم في الخدمة .