الصحة: تمديد فترة إعلان وظائف طبيب مقيم الأسنان حتى الثلاثاء المقبل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

قررت وزارة الصحة، اليوم، تمديد فترة إعلان وظائف طبيب مقيم الأسنان، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 من يونيو الجاري.

وكانت الوزارة أعلنت عن توفر(512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط، ودعت من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/6/16 من خلال الرابط التالي: https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx …